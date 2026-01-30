Jandarmeria atrage atenția asupra unui proces-verbal falsificat cu AI care circulă pe internet

Jandarmeria Română atrage atenția asupra unei imagini care circulă în mediul online și care prezintă un proces-verbal pretins a fi emis de Jandarmerie cu ocazia protestelor desfășurate la data de 24 ianuarie. Documentul este generat și modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și care a generat în scurt timp sute de distribuiri și zeci de reacții.

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că documentul care circulă în mediul online a fost modificat față de procesul-verbal original, astfel încât informațiile prezentate nu sunt conforme cu realitatea, conținutul fiind unul ilogic și incoerent“, informează Biroul de presă al Jandarmeriei Române, potrivit Agerpres

Oficialii Jandarmeriei au transmis, în scop comparativ, atât procesul-verbal original, cât și documentul generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în cadrul căruia au fost evidențiate punctual erorile și neconcordanțele față de actul autentic.

„Recomandăm cetățenilor să verifice sursele din care provin informațiile“

„Recomandăm cetățenilor să verifice sursele din care provin informațiile și să manifeste prudență în distribuirea unor materiale care pot distorsiona adevărul sau induce în eroare opinia publică“, arată sursa citată.

Potrivit documentului falsificat și distribuit online, un cetățean care ar fi participat la manifestările de 24 ianuarie în Iași ar fi fost amendat de Jandarmeria Bacău cu suma de 2.000 de lei, însă procesul-verbal conține o serie de erori care denotă faptul că a fost generat automat cu AI.

