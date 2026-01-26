Zeci de răniți după ce un trăsnet a lovit participanții la o manifestaţie pro-Bolsonaro în capitala Braziliei

Cel puţin 30 de persoane au fost rănite, dintre care opt grav, după ce un trăsnet a lovit în apropierea unei manifestaţii a susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta al Braziliei Jair Bolsonaro, duminică, în capitala Brasilia.

Mii de manifestanţi s-au adunat sub o ploaie torenţială într-o piaţă din capitala Braziliei pentru a-l susţine pe Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat şi deţinut într-un centru penitenciar de la periferia oraşului.

Pompierii au transmis într-un comunicat că au preluat 72 de persoane la faţa locului în urma incidentului. Dintre acestea, 30 de persoane au fost transportate la două spitale din apropiere.

„Opt victime se aflau în stare gravă”, au precizat ei.

