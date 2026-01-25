123 de persoane, salvate de salvamontişti în ultimele 24 de ore

123 de persoane au fost salvate în urma intervenţiilor salvamontiştilor, din ultimele 24 de ore. Cele mai multe solicitări au fost primite pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic (15), alvamont Judeţul Braşov, Salvamont Maramureş şi Salvamont Sinaia (câte 13). Trei persoane au fost recuperate prin troliere cu elicopterul SMURD.

Potrivit Salvamont România, în ultimele 24 de ore, la dispeceratul naţional s-au primit 119 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Au fost salvate 123 de persoane

Cele mai multe dintre acestea – 15 – au fost pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic, câte 13 fiind pentru Salvamont Judeţul Braşov, Salvamont Maramureş şi Salvamont Sinaia, zece pentru Salvamont Lupeni, nouă pentru Salvamont Municipiul Braşov, şase pentru Salvamont Suceava, cinci pentru Salvamont Gorj, câte patru pentru Salvamont Bacău, Salvamont Bihor, Salvamont Cluj, Salvamont Prahova, Salvamont Sibiu şi Salvamont Harghita, trei pentru Salvamont Neamţ, câte două pentru Salvamont Alba, Salvamont Mureş şi Salvamont Satu Mare, precum şi câte un apel pentru Salvamont Caraş Severin-Semenic şi Salvamont Vatra Dornei.

”În cazul acestor intervenţii au fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 43 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor. Pentru 3 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, pentru a fi recuperate prin troliere”, au arătat salvamontiştii.

Totodată, s-au primit 59 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

