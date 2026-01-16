Risc mare de avalanşe la Bâlea Lac

În munţii Făgăraş, la Bâlea Lac, este risc mare de avalanşe. Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac, informează Buletinul nivometeorologic remis vineri Agerpres.

La peste 1.800 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, „pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare şi genera unele avalanşe de dimensiuni mari. Pe pantele înclinate se va menţine riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni medii şi izolat mari, care să angreneze stratul nou-depus şi cel compactat din partea superioară, precum şi plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini, dar izolat şi spontan – risc mare (4)”, se arată în Buletinul nivometeorologic.

La Bâlea Lac este cel mai mare strat de zăpadă

De la începutul anului şi până în prezent, au avut loc câteva avalanşe mari la Bâlea Lac, fără a se înregistra victime, potrivit salvamontiştilor şi celor de la asociaţia „Avalanşe în Carpaţi”. La Bâlea Lac este cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în judeţul Sibiu, de 139 de centimetri.

Accesul în zona turistică Bâlea Lac din Munţii Făgăraş se poate face pe DN 7C – Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde se poate urca doar cu telecabina şi numai când condiţiile meteo sunt bune.

Programul de la Telecabina de la Bâlea este de luni până duminică, între orele 9:00 – 17:00. O cursă cu telecabina de la Bâlea dus – întors costă 160 de lei, pentru un adult. Telecabina funcţionează cu minimum 10 persoane, potrivit site-ului https://balealac.ro/telecabina/.

