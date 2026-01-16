Ministrul Apărării anunță 21 de proiecte de înzestrare a armatei

-1.6 C
De Magda Dragu
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a informat vineri că 21 de proiecte de înzestrare a Armatei – de la maşini blindate la drone, nave, elicoptere, arme, muniţie, apărare antiaeriană, radare – vor fi contractate „în ritm alert” în următoarele luni.

„Proiectul SAFE, muncit în ultimele luni, în valoare de 16,68 miliarde euro, pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate, a fost aprobat de Comisia Europeană. (…) 21 de proiecte de înzestrare, de la mașini blindate, la drone, nave, elicoptere, arme, muniție, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni”, a scris ministrul Apărării vineri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, contractarea se va face „transparent, prin criterii clare, urmărind cea mai bună variantă pentru statul român”.

