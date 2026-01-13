Tatăl nou-născutului decedat la Craiova: „L-au lăsat să moară“

Tragedie într-o familie de medici stomatologi din Craiova. Primul lor copil a murit la două zile după naştere la maternitatea privată Madonna Maria din Craiova. Părinţii dau vina pe cadrele medicale pe care le acuză de neglijenţă şi dezinteres. Au făcut plângere la poliţie şi la Colegiul Medicilor şi aşteaptă acum rezultatul necropsiei pentru a afla cauza morţii nou-născutului. „A fost o bătaie de joc, au lăsat copilul neajutorat să moară. Au încercat să dea vina pe soţie, că ar avea probleme cardiace. Vrem să ducem ancheta până la capăt pentru el“, ne-au spus cei doi părinţi aflaţi în stare de şoc.

Ce s-a întâmplat

Tatăl copilului, Radu Duculescu, a povestit pentru GdS clipele de groază prin care au trecut. „Pe data de 10 ianuarie am fost programaţi pentru naştere prin cezariană. Copilul a ieşit ok, a avut nota 8 la naştere. Apoi i s-a recoltat sânge pentru evaluare şi i-a ieşit proteina C reactivă un pic mărită. I s-a administrat medicamentaţie, nu stim exact pentru ce, deoarece nu ne-au dat nimic scris la mâna ce s-a făcut. Ieri de dimineaţă(luni-n.r.) pe la 8 a venit un personal medical să ne anunţe că copilul este resuscitat timp de o oră. Am coborât să vad care este situaţia. I se făcea masaj cardiac fără intubare, fără oxigen, făra absolut nimic.

L-au găsit aşa, din câte am înţeles şi eu, apoi am cerut să cheme ambulanţa. A venit ambulanţa de stat după o jumătate de oră, iar după 15 minute după ce au încercat să-l resusciteze a fost declarat decedat. Am demarat procedurile, am fost la poliţie, la colegiul medicilor, astăzi şi la Spitalul 2 să facă necropsia. Copilul nu a fost transferat la spital pentru că a fost prea tarziu. Nu ne-au dat nici o explicaţie, au încercat să spună că e din vina soţiei mele, că a avut probleme cardiace, dar de fapt nu are, au încercat să ascundă totul, nu ne-au dat nici foi de externare , de observaţie, ce i s-a administrat copilului“, a povestit Radu Duculescu.

„Le-am spus de diferenţa de culoare şi mi-au explicat că este din cauza plânsetelor“

Mama crede că nou-născutul a fost lăsat nesupravegheat în noaptea respectivă. „În seara aceea era o asistentă care se comporta foarte urât, a venit mi l-a luat, nici nu l-a lăsat să scoata aerul după ce a mâncat, venea val-vartej. Eu de la ora 4 nu am mai dormit, m-am dus să fac un duş şi a venit o doamnă pediatru şi îmi zice: „doamna, copilul e în stop, aveţi cumva probleme cardiace in familie? I-am spus, nu am, doamnă, pe nimeni.

Mie mi se parea că respira un pic greuţ, mi se părea că era cianotic, dar îmi spuneau că aşa e, Nu ştiu de ce ţin angajaţi care nu au experienţă.“, îşi aminteşte mama copilului. „Pe data de 10 tegumentul era normal, iar pe 11 a fost un pic cianotic. Noi,orbiţi de bucuria primului copil, nu ştiam că a făcut icter. Le-am spus de diferenţa de culoare şi mi-au explicat că este din cauza plânsetelor“, îşi aminteşte şi tatăl.

„Vrem să ducem ancheta până la capăt pentru el“

Radu spune că vrea să se facă dreptate chiar dacă pe copil nu îl mai pot aduce înapoi. „Am ales o clinică privată, deoarece nu avem încredere în stat. Eu cred că cei de la clinică nu l-au aspirat, nu i-au dat oxigen, l-au lăsat să moară. Este incompetenţă. Trebuie luate asistentele care l-au supravegheat. Noi suntem medici şi ştim ce înseamnă toate procedurile. Vrem să ducem ancheta până la capăt pentru el.

Aşteptăm rezultatul necropsiei. 100% a fost neglijenţă şi incompetenţa personalului medical. Dacă avea probleme, era imediat după naştere, nu după 24 sau 36 de ore. Nu ne-a contactat nimeni de la ei până acum, a trebuit să mă milogesc de ei ca un câine ca să ne dea documentele de care avem nevoie“, mai spune Radu Duculescu.

GdS a încercat să obţină un punct de vedere de la conducerea maternităţii, dar fără succes. Dacă şi când va veni, vom publica explicaţia lor.

Poliţia cercetează cazul

Între timp, IPJ Dolj a anunţat că a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. „Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj au fost sesizați, ieri, prin plângere depusă de un bărbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, care reclamă o posibilă conduită medicală necorespunzătoare a personalului unei clinici medicale din localitate.

Potrivit sesizării, modul în care ar fi fost acordată asistența medicală de specialitate ar fi condus la decesul unui nou-născut. În acest context, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul. De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, menită să stabilească precis cauza morții nou-născutului.

La finalizarea investigațiilor, urmează să fie propusă soluția legală prin unitatea de parchet competentă“, potrivit IPJ Dolj.