Explicația oficială a directorului Poştei Române pentru pensionarii care nu și-au primit încă banii

De Magda Dragu
În ianuarie, spre deosebire de lunile anterioare, distribuirea pensiilor a început cu întârziere. Directorul Poștei Române susține că, de fapt, este vorba despre „un decalaj”.

Pensiile sunt plătite, în mod obişnuit, la domiciliu între datele de 1 și 15 ale fiecărei luni. Cu toate acestea, în ianuarie, procesul a început mai târziu cu o săptămână după cum a explicat Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, citat de TVR Info.

Trebuie precizat faptul că directorul Poștei a numit această întârziere „un decalaj care apare la începutul fiecărui an“.

„Nu sunt întârzieri, e pur și simplu un decalaj, pe care îl întâlnim la fiecare început de an”, a precizat Valentin Ștefan, directorul poștei Române.

Datele oficiale arată faptul că, lună de lună, trebuie să-și primească pensiile, la domiciuliu sau direct pe card, aproximativ 4,5 milioane de români.

