Radu Miruță a explicat de ce nu a zburat aeronava Spartan de la Paris

Ministerul Finanțelor va analiza disponibilitatea pentru achiziția unui avion prezidențial, a anunţat joi ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă.

Miruță a mai spus că penultimul zborul cu avionul Spartan la Paris al președintelui Nicușor Dan, a costat 30.000 de euro, de șase ori mai puțin decât în administrația Iohannis.

Anunțul vine după ce șeful statului a rămas blocat, miercuri, pe un aeroport din Paris din cauza vremii nefavorabile. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că au existat dezinformări în spațiul public cu privire la ultimul zbor al lui Nicușor Dan, potrivit observatornews.ro.

Aeronava nu a decolat marți seara pentru că condițiile meteo erau sub nivelul pentru care aeronava Spartan este dotată să aterizeze. Dacă plafonul este mai jos de 60 m și vizibilitatea sub 500 m, aeronava nu poate ateriza.

Miercuri dimineață, starea aeroportului nu a permis decolarea, a explicat ministrul. Ninsorile și necesitatea degivrării nu au permis rulajul pe pistă, a transmis acesta.

Ministrul Miruță a explicat că el consideră necesar ca Administrația Prezidențială să aibă un avion și că Ministerul Finanțelor va analiza disponibilitatea pentru achiziția uneri aeronave.

Miruță a mai declarat că penultimul zbor (n.r. 9 decembrie 2025), cel către Paris, când președintele s-a întâlnit cu Emmanuel Macron, a costat 30.000 de euro. În administrația Iohannis, costul a fost de 6 ori mai mare, tot până la Paris, a mai spus acesta.

