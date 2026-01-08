Donald Trump dispune retragerea Statelor Unite din 66 de organizaţii internaţionale

Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care dispune retragerea Statelor Unite din 66 de organizaţii internaţionale care „nu mai servesc interesele americane”, a anunţat Casa Albă într-un mesaj pe X. Casa Albă a precizat că 31 dintre aceste organizaţii sunt afiliate Naţiunilor Unite.

De la revenirea la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, preşedintele republican a implementat viziunea sa „America First”, informează G4Media.ro.

Ca şi în timpul primului său mandat, a decis să retragă Statele Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice şi din UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), la care SUA reveniseră sub preşedintele Joe Biden. De asemenea, s-a retras din Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Administraţia Trump a tăiat drastic din ajutorul american pentru străinătate

Administraţia Trump a tăiat drastic din ajutorul american pentru străinătate, reducând bugetele numeroaselor agenţii ONU obligate să renunțe la unele operaţiuni, cum ar fi Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) şi Programul Alimentar Mondial (PAM).

Vorbind în faţa Adunării Generale în septembrie, Donald Trump a lansat, de asemenea, un atac în toată regula împotriva ONU care, în opinia sa, este „departe de a-şi atinge potenţialul”.

