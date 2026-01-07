Aeronava președintelui Nicușor Dan nu a putut decola din cauza vremii severe din Franţa

Președintele Nicușor Dan nu a putut reveni în țară, marți seara, după ce a participat la reuniunea ‘Coaliției de Voință’, care a avut loc la Paris, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din capitala Franței.

Șeful statului s-a deplasat la Paris cu o aeronavă militară Spartan și urma să revină la București în cursul serii. În acest context, delegația oficială și jurnaliștii care l-au însoțit pe președinte la Paris vor reveni la București miercuri, potrivit Agerpres.

Președintele Nicușor Dan a participat marți, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai ‘Coaliției de Voință’ (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis și o atenționare de călătorie pentru Franța, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente și polei.

Potrivit unui comunicat al MAE, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei și vestul regiunii Champagne-Ardennes.