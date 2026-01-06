4.5 C
Craiova
marți, 6 ianuarie, 2026
Vremea de mâine 7 ianuarie

De Maria CERNĂTESCU

Mâine, valorile termice vor fi în scădere în majoritatea zonelor, mai puțin în sud și sud-est, unde se vor menține peste mediile specifice perioadei. În Banat, Crișana și Maramureș va ninge, cantitățile de apă vor fi în general de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă. În Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi precipitații mixte ziua și mai ales ninsori noaptea. În celelalte regiuni vor fi ploi; în Dobrogea vor fi posibile descărcări electrice, iar în partea a doua a intervalului, în Oltenia și în vestul și nordul Munteniei, vor fi și lapovițe și ninsori.

Local vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Noaptea, vântul va avea intensificări și în sud, centru și est, cu viteze mai mari în Oltenia și pe litoral (în general 50…60 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între -4 grade în nord-vest și 18 grade în extremitatea de sud-est, iar cele minime se vor situa între -8 și 7 grade. Pe areale restrânse, cu precădere la începutul intervalului, va fi ceață.

