Ghiseul.ro nu funcționează pentru a doua zi la rând

Site-ul de plată a taxelor și impozitelor Ghișeul.ro nu funcționează nici astăzi, după ce și luni au fost probleme pentru mai mulți utilizatori. Astăzi, cei care accesează site-ul văd doar un mesaj în care sunt anunțați că „se efectuează lucrări de mentenanță”. Cu o zi în urmă, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), care gestionează platforma, afirma pentru HotNews că nu sunt defecțiuni, ci se fac în permanentă actualizări.

„Momentan, se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor. Ne cerem scuze pentru inconvenienţe şi vă multumim pentru înţelegere. Vă rugăm reveniți!”. Este mesajul pe care îl văd cei care intră pe platforma Ghiseul.ro. Probleme au fost și luni, inclusiv pe aplicația dedicată dispozitivelor mobile