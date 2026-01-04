Probleme pe aeroporturile din Grecia. Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine

Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile şi plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvenţele radio, au anunţat televiziunea de stat greacă şi autoritatea aviatică a ţării, potrivit Reuters.

Defecțiunea tehnică a afectat toate zborurile către și dinspre Grecia, deși aeronavele aflate deja în aer continuă să opereze în mod normal.

„În consecință, prima măsură este suspendarea tuturor decolărilor de pe aeroporturile din Grecia. În același timp, sunt în desfășurare eforturi pentru gestionarea aeronavelor aflate deja în aer, astfel încât acestea să poată ateriza în siguranță”, a declarat Panagiotis Psaros, președintele Asociației Controlorilor de Trafic Aerian, pentru Kathimerini.

În acest stadiu, Autoritatea Elenă de Aviație Civilă (HCAA), în coordonare cu agențiile externe relevante, investighează incidentul.

La 14.30 au fost înregistrate primele semne de îmbunătățire a problemei grave apărute încă de dimineață, din cauza unei întreruperi a comunicațiilor dintre turnurile de control ale țării și aeronave, ceea ce a dus la blocarea la sol a tuturor zborurilor pe întreg teritoriul grec, transmite radiodifuzorul ERT. Cauza problemei nu a fost identificată, însă a fost găsită o modalitate alternativă de comunicații care a permis plecarea unor zboruri.