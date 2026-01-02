SUA au redus tarifele propuse pentru pastele italiene

Statele Unite au diminuat substanţial tarifele vamale propuse pentru mai mulţi producători italieni de paste, în urma unei reevaluări a activităţilor acestora pe piaţa americană, a transmis joi ministerul italian de Externe, relatează Reuters.

În luna octombrie, autorităţile americane anunţaseră că 13 companii italiene din sectorul pastelor ar urma să fie supuse unei taxe suplimentare de 92%, pe lângă tariful standard de 15% aplicat majorităţii importurilor din Uniunea Europeană, începând cu ianuarie 2026. Washingtonul acuza în special doi producători, La Molisana şi Garofalo, că ar vinde paste pe piaţa americană la preţuri neloial de scăzute.

După finalizarea unei analize, Departamentul Comerţului al SUA a redus însă tariful pentru La Molisana la 2,26%, iar pentru Garofalo la 13,98%, potrivit unui comunicat al ministerului italian de Externe. Ceilalţi 11 producători, care nu au fost analizaţi individual, vor fi supuşi unui tarif de 9,09%.

”Recalcularea taxelor este un semn că autorităţile americane recunosc disponibilitatea constructivă de cooperare a companiilor noastre”, a transmis ministerul.

Rezultatele finale ale revizuirii americane vor fi publicate pe 11 martie

Autorităţile italiene au precizat că rezultatele finale ale revizuirii americane vor fi publicate pe 11 martie şi că guvernul va continua să ofere sprijin firmelor afectate în perioada următoare.

Ameninţarea introducerii unor tarife ridicate la paste a fost considerată stânjenitoare pentru premierul Giorgia Meloni, care sperase că relaţia sa apropiată cu preşedintele american Donald Trump va proteja companiile italiene de noi măsuri comerciale punitive.

Exporturile totale de paste ale Italiei au depăşit 4 miliarde de euro în 2024, potrivit datelor institutului naţional de statistică ISTAT, iar piaţa americană a reprezentat aproape 800 de milioane de dolari pentru producătorii italieni.

