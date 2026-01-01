Cum a fost vremea în primele ore din 2026

Vremea a fost mult mai rece decât de obicei în primele ore din 2026 și nicăieri în țară nu au fost temperaturi pozitive. Cel mai rece a fost la Vârful Omu, -23 de grade Celsius, dar dimineață a fost ger și în București. Meteorologii au anunțat că vremea se strică în mare parte din țară și au fost emise mai multe alerte meteo.

Datele ANM arată că la miezul nopții erau -23 C la Omu și -19 C în munții Călimani, iar cel mai cald era la Constanța, – 1 C. Vremea s-a mai răcit spre dimineață, iar la stația meteo București Băneasa minima nopții a fost de -11,4 C, în timp ce la Brașov au fost -14,6 C. Mai rece a fost la Bâlea Lac, -19,5 grade Celsius, în timp ce minima cea mai ridicată în țară a fost de -3,1 C, la Constanța.

Foarte rece a fost și la Târgoviște, minimă de -12,5 C, dar și în vestul țării (-12,3 C la Vărădia de Mureș). Diferențe uriașe între cel mai cald și mai rece 1 ianuarie.

Cel mai rece 1 ianuarie din ultimii ani a fost în 2015

Cea mai rece zi de 1 ianuarie din ultimele decenii a fost în 2015, când cele mai scăzute temperaturi au fost de -31,4 C la Întorsura Buzăului, -28,9 C la Miercurea Ciuc și -26,6 C la Brașov. La București au fost -19,7 C, iar cel mai puțin rece a fost în Crișana (-4 C dimineața).

Cea mai caldă zi de 1 ianuarie a fost în 2023, cu temperaturi maxime de peste 20 C: +20,6 C la Curtea de Argeș, +20,2 C la Rădăuți, +20,1 C la Târgu Ocna și +20 C la Botoșani.

La miezul nopții de 1 ianuarie 2023, exact când începea anul, era extrem de cald peste tot în țară, nicăieri nu erau temperaturi de sub -1 grad, iar la Râmnicu Sărat, Piatra Neamț și Târgu Neamț erau +12 C, în timp ce la Blaj și Sebeș erau +11 C.