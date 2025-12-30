Meteorologii schimbă prognoza pentru luna ianuarie

După zilele de sărbătoare, vremea pare să schimbe registrul, iar iarna clasică, cu ger persistent, ar putea rămâne mai mult în amintiri decât în realitatea din teren. Temperaturile sunt așteptate să depășească valorile obișnuite pentru această perioadă în aproape toată luna ianuarie, cu diferențe vizibile de la o regiune la alta, în timp ce precipitațiile vor avea o distribuție inegală.

Primele zile ale intervalului analizat de ANM, care cuprinde perioada dintre finalul lui decembrie și începutul lui ianuarie, vor aduce o vreme relativ apropiată de normalul sezonului. În cea mai mare parte a țării, valorile termice se vor menține în limitele obișnuite pentru această săptămână, cu posibilitatea unor temperaturi ușor mai scăzute în zona Carpaților Meridionali. În schimb, la capitolul precipitații, tabloul va fi mai contrastant: în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni se așteaptă cantități mai mari de apă, în timp ce regiunile extracarpatice ar putea resimți un deficit pluviometric.

Ianuarie începe cu temperaturi peste normal

O schimbare mai clară de trend este prognozată începând cu săptămâna 5–12 ianuarie. Meteorologii estimează că temperaturile medii vor depăși valorile normale pentru acest interval în toate regiunile țării, cu abateri termice pozitive mai pronunțate în sud-est. Practic, zonele de câmpie din sud și est ar putea experimenta o vreme mai blândă decât ar fi de așteptat la început de an. În același timp, precipitațiile vor fi mai abundente la nivel național, cu un accent special în jumătatea vestică a României, unde cantitățile de apă ar putea depăși mediile climatologice.

Această tendință de încălzire se va menține și în săptămâna următoare, între 12 și 19 ianuarie. Conform prognozei, temperatura medie a aerului va rămâne peste valorile normale pentru această perioadă în întreaga țară, din nou cu diferențe mai evidente în regiunile sud-estice. În privința precipitațiilor, acestea vor fi mai consistente în zonele intracarpatice, în timp ce restul teritoriului va înregistra cantități apropiate de normalul climatologic.

Final de lună cu vreme mai blândă și precipitații normale

Ultima parte a intervalului analizat, cuprinsă între 19 și 26 ianuarie, aduce o ușoară temperare a exceselor. Mediile valorilor termice vor rămâne totuși peste cele specifice perioadei, la nivelul întregii țări, semn că iarna continuă să fie mai blândă decât de obicei. În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii anticipează cantități apropiate de normal în cea mai mare parte a României, fără excese notabile.

