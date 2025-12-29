Reacția lui Donald Trump după presupusul atac ucrainean asupra reședinței lui Putin

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, despre acuzațiile Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, că această acțiune „nu este bună”. Kievul a respins imediat acuzația.

„Nu este momentul potrivit. Una este să fii ofensiv, pentru că ei sunt ofensivi. Alta este să-i ataci casa”, a spus Trump. „Am aflat astăzi despre asta de la președintele Putin. Am fost foarte supărat din cauza asta”, adaugă el.

Președintele SUA a recunoscut că este „posibil” ca acuzația să fie falsă și ca un astfel de atac să nu fi avut loc, apoi a adăugat că „președintele Putin mi-a spus în această dimineață că a avut loc”, potrivit stirileprotv.ro.

Serghei Lavrov a acuzat Ucraina că a lansat 91 de drone cu rază lungă de acţiune către reşedinţa preşedintelui Putin

Comentariile reprezintă primele declarații ale lui Trump pe această temă de când ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a lansat noaptea trecută 91 de drone cu rază lungă de acţiune către reşedinţa preşedintelui Putin din regiunea Novgorod. „Tocmai am auzit despre asta, dar nu știu nimic. Ar fi păcat. Nu ar fi bine”, a declarat el reporterilor înaintea unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida.

