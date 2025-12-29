Deficitul bugetar a ajuns la 6,4% din PIB, după 11 luni, mai mic decât anul trecut

2.3 C
De Magda Dragu
După primele 11 luni ale acestui an, execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte procentuale față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunțat, luni, Ministerul Finanțelor.

Veniturile bugetului general au însumat 591,91 miliarde de lei, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului anterior. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluție susținută atât de veniturile curente, cât și de fondurile europene, conform Agerpres.

Cheltuielile, în sumă de 713,68 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 0,59 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2024, de la 36,93% din PIB la 37,52% din PIB.

„Analizând evoluția ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, observăm că ritmul de creștere din anul curent s-a diminuat comparativ cu anul precedent, indicând o încetinire a expansiunii cheltuielilor publice raportate la nivelul PIB“, precizează Ministerul Finanțelor.

Execuția bugetului general consolidat pentru primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB.

Ținta de deficit bugetar pentru întregul an este de 8,4% din PIB, respectiv 159,8 miliarde lei. 

