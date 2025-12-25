Îndrăgitul interpret de muzică populară Ion Drăgan a murit azi, în prima zi de Crăciun

Este doliu în lumea muzicii populare. Ion Drăgan, intepretul de muzică iubit de români, s-a stins din viață astăzi, 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani.

Ion Drăgan, un nume respectat al muzicii populare din Oltenia, a murit fulgerător în prima zi de Crăciun. Acesta a murit chiar după ce ar fi fost colindat. Mai mult, primele informații arată că tatăl lui l-ar fi găsit fără suflare în casă.

Născut în satul Frumușei, comuna Licurici, județul Gorj, Ion Drăgan a crescut în spiritul tradițiilor satului românesc. Talentul său a fost remarcat încă din copilărie, fiind încurajat să urce pe scenă de învățătoarea Eugenia Alioanei. Ulterior, a devenit solist al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu și profesor de canto la Școala Populară de Arte, contribuind la formarea tinerelor generații de interpreți.

De-a lungul anilor, a participat la numeroase festivaluri și evenimente folclorice din țară și din străinătate, fiind apreciat pentru respectul față de tradiție și autenticitate. Chiar și în ultimele zile ale anului, a fost prezent la Alaiul Obiceiurilor de Iarnă, între 17 și 19 decembrie.

Potrivit primelor informații, decesul ar fi survenit în urma unui infarct. Vestea trecerii sale în neființă a stârnit un val de mesaje de condoleanțe din partea comunității culturale și a iubitorilor de folclor.