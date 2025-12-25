Femeie căutată pentru jaf armat în Italia, prinsă în judeţul Brăila

O femeie de 45 de ani, din oraşul brăilean Ianca, pe numele căreia autorităţile italiene au emis o semnalare privind săvârşirea unui jaf armat, în 22 decembrie, pe teritoriul Italiei, a fost reţinută, la propunerea poliţiştilor brăileni, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, fiind ulterior plasată cub control judiciar pentru 30 de zile în baza unei decizii judecătoreşti.

Poliţişti din cadrul Poliţiei Ianca au depistat miercuri, în oraşul din judeţul Brăila, o femeie de 45 de ani din acelaşi oraş, pe numele căreia, pe 22 decembrie, autorităţile din Italia au emis o semnalare privind arestareaîn vederea predării sau extrădării, pentru săvârşirea infracţiunii de jaf organizat sau armat/ furt organizat sau tâlhărie cu utilizare de arme.



Femeia a fost prezentată de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Brăila Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, pe numele femeii fiind emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. Apoi a fost pusă sub control judiciar pentru 30 de zile.

