Când se va putea circula din Oltenia în Moldova

Cel mai lung traseu de șosea de mare viteză din România va lega Oltenia de Moldova, odată ce vor fi terminați câțiva kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord și o parte din A7. Astfel, în prima parte a anului viitor este posibil scenariul ca șoferii să circule pe aproape 540 de kilometri de drum expres și autostradă de la Craiova până la Bacău. Actualul traseu – record, care pleacă tot din Bănie, are circa 470 de kilometri până la Marea Neagră.(economica.net).

În anul 2025, vom realiza 𝗠𝗶𝗰𝗮 𝗨𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮̆ 𝗿𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗮̆, ceea ce înseamnă că vom uni Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova la nivel de autostradă, putând să circulăm neîntrerupt pe drum de mare viteză, cel puțin, pe axele:

– Craiova – Pitești – București – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău

– Constanta – București – Pitesti – Craiova (470 km)

– Bacău – Focșani – Buzău – Ploiești – București – Constanța”, estima la începutul anului 2025 secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.

Dacă pe axa Constanța – București – Pitești – Craiova planurile s-au îndeplinit anul acesta, odată cu deschiderea ultimilor kilometri ai DEx12 la finalul lunii iulie, pe celelalte două axe s-ar putea circula integral anul viitor.