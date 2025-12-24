Zelenski a dezvăluit acordul de pace cu 20 de puncte, negociat cu SUA și propus Rusiei

Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, conține o concesie majoră acceptată de Kiev, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. Propunerile vor ajunge acum la Moscova. Kremlinul a sugerat că negocierile de pace nu au progresat și că unele propuneri nu sunt pe placul Moscovei.

După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit proiectul unui plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului început de Rusia. Planul inițial în 28 de puncte, care practic împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte.

În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA.

Un alt document între Kiev și Washington se concentrează pe cooperarea economică și a fost descris ca „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”, scrie Kyiv Independent.

O concesie majoră a Kievului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Moscova.

Este cea mai importantă concesie în ceea ce privește disputele teritoriale, care au blocat în repetate rânduri negocierile de pace.

Dar propunerea a expus și problemele semnificative care rămân între Ucraina și Rusia. Oferta lui Zelenski privind o zonă demilitarizată a venit cu o condiție: Rusia ar trebui să-și retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donetsk. Până în prezent, Kremlinul nu a dat niciun semn că ar fi dispus să accepte altceva decât controlul deplin asupra regiunii.

Concret, Ucraina și SUA nu au finalizat două aspecte majore din planul revizuit, punctele 12 și 14 – controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de Rusia, și controlul asupra regiunii Donbas, devastată de război din 2014.

Acordul nu menționează nici aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO – Zelenski a dat de înțeles recent că Kievul e gata să renunțe la intenția de a adera, în schimbul unor garanții de securitate puternice.

Ce urmează dacă Rusia acceptă propunerile

Dacă va fi aprobat, documentul final trebuie semnat de liderii Ucrainei, SUA, Europei și Rusiei. Cei care vor semna un eventual acord din partea europeană nu au fost încă desemnați.

Încetarea focului ar trebui să înceapă imediat după semnarea acordului.