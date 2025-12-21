7.3 C
Craiova
duminică, 21 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateUn cutremur s-a produs duminică dimineață în România! Ce magnitudine a avut

Un cutremur s-a produs duminică dimineață în România! Ce magnitudine a avut

De Tiberiu Cocora

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs duminică în România, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Conform sursei citate, seismul a avut loc în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 137,3 km, la ora 08:27.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km V de Focşani, 59km SE de Sfântu-Gheorghe, 61km NV de Buzău, 67km E de Braşov, 84km NE de Ploieşti.

Recent, pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, s-au produs două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3 în zona seismică Vrancea.

Citește și: Vremea de azi, 21 decembrie. Ceața „asediază“ Oltenia

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA