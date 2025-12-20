Programul magazinelor de Crăciun

Marile lanțuri de magazine din România își modifică programul de funcționare în perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât clienții să își poată planifica din timp cumpărăturile de final de an.

Program Carrefour

În intervalul 20 – 23 decembrie 2025, magazinele vor funcționa după programul obișnuit, între orele 7:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, unitățile se vor deschide de la 7:00 și se vor închide la ora 19:00. În ziua de Crăciun, joi, 25 decembrie, toate magazinele Carrefour vor fi închise, urmând ca din 26 decembrie activitatea să revină la programul normal. Program Kaufland de Crăciun 2025. conform digi24.ro

Program Kaufland

În perioada 20 – 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului Sibiu Mall, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. Miercuri, 24 și 31 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Joi, 25 decembrie 2025, și joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

În perioada 27-30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu ore de închidere cuprinse între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, magazinele vor avea program scurt: deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00, cu excepția magazinului Kaufland Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial.

Ulterior, până la Anul Nou, magazinele vor avea program normal de funcționare. Programul complet pentru fiecare magazin din țară poate fi consultat pe site-ul Kaufland.

Program Lidl

În perioada 20-23 decembrie 2025, magazinele Lidl vor funcționa după programul obișnuit, între orele 7:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, unitățile vor avea un program modificat, fiind deschise de la 7:00 la 18:00. De Crăciun, joi, 25 decembrie, și în a doua zi de sărbătoare, vineri, 26 decembrie, toate magazinele Lidl din țară vor fi închise. Activitatea va fi reluată în perioada 27-30 decembrie, când programul de funcționare va reveni la normal, între orele 7:00 și 22:00. În ultima zi a anului, miercuri, 31 decembrie, magazinele vor fi deschise în intervalul 7:00-18:00.

Program Auchan

În perioada 20-23 decembrie 2025, magazinele Auchan vor funcționa după programul obișnuit, între orele 7:00 și 22:00. Miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, majoritatea magazinelor din țară vor fi deschise între orele 7:00 și 18:00, cu unele excepții. De exemplu, hipermarketul Auchan Cotroceni va avea un program prelungit, urmând să fie deschis până la ora 19:00. Joi, 25 decembrie 2025, magazinele Auchan vor fi închise, însă și în această zi există excepții. Astfel, Auchan Cotroceni va funcționa în prima zi de Crăciun, în intervalul 14:00- 22:00. În perioada 26-30 decembrie, unitățile Auchan vor reveni la programul normal, cu deschidere între orele 10:00 și 22:00. În Ajunul Anului Nou, joi, 31 decembrie, magazinele vor avea program redus, de la 7:00 la 18:00, cu excepții punctuale, precum Auchan Cotroceni, care va fi deschis până la ora 19:00. Programul detaliat al fiecărui magazin din țară poate fi consultat pe site-ul Auchan.

Program PENNY

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, magazinele PENNY își ajustează programul de funcționare. Astfel, în perioada 20-23 decembrie 2024, unitățile vor fi deschise între orele 7:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, joi, 24 decembrie, programul va fi redus, magazinele urmând să funcționeze de la 7:00 la 18:00. În ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, toate magazinele PENNY vor fi închise. Activitatea va fi reluată pe 26 decembrie, când unitățile vor fi deschise în intervalul 9:00–16:00. În perioada 27-30 decembrie, magazinele vor reveni la programul normal, de la 7:00 la 22:00.

