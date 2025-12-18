Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la 9 luni închisoare cu executare pentru consum de droguri la „Beach, Please!“

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Constanța la o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu, după ce în iulie 2024 și-a aprins o țigară cu canabis pe scenă, în timp ce susținea un concert la Festivalul ‘Beach, Please!’ de la Costinești.

Inițial, în luna aprilie a acestui an, Wiz Khalifa a primit la Tribunalul Constanța (instanța de fond) o pedeapsă ușoară, constând în amendă penală în cuantum de 3.600 lei, însă Curtea de Apel Constanța a admis joi apelul DIICOT și a dispus condamnarea rapperului american la 9 luni închisoare cu executare, potrivit Agerpres.

„Admite apelul formulat de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța împotriva sentinței penale nr. 269 din data de 24.04.2025 pronunțate de Tribunalul Constanța în dosarul penal nr. 7.777/118/2024, desființează, în parte, sentința penală atacată și rejudecând: În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 și 10 CPP, condamnă pe inculpatul Thomaz Cameron Jibril la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

În baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenție. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu sunt contrare prezentei. Definitivă“, se arată în decizia Curții de Apel Constanța.

Rămâne de văzut cum vor aplica autoritățile române această sentință, în condițiile în care Wiz Khalifa este cetățean american și a părăsit de mult teritoriul României.

Wiz Khalifa a fost ridicat de polițiști, după ce și-a aprins o țigară cu canabis pe scenă

Pe 14 iulie 2024, Wiz Khalifa a fost ridicat de polițiști, după ce și-a aprins o țigară cu canabis pe scenă, în timp ce susținea un concert la Festivalul ‘Beach, Please!’ de la Costinești.

Ulterior, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deținere fără drept de droguri de risc, însă a fost lăsat liber.

„La data de 14.07.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat (cetățean SUA), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc. S-a reținut faptul că acesta, pe parcursul unui recital susținut în cadrul unui festival de muzică ce se desfășoară în stațiunea Costinești, județul Constanța, a deținut peste 18 grame canabis (drog de risc) și a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis sub forma unei țigări artizanale“, anunța atunci DIICOT.

Cameron Jibril Thomaz (născut pe 8 septembrie 1987), cu numele de scenă Wiz Khalifa, este un cunoscut rapper, cântăreț, textier și actor american.

