4.5 C
Craiova
vineri, 12 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitatePentru a doua lună la rând, inflația rămâne la 9,8%

Pentru a doua lună la rând, inflația rămâne la 9,8%

De Magda Dragu
Pentru a doua lună la rând, inflația rămâne la 9,8%
Pentru a doua lună la rând, inflația rămâne la 9,8%

Rata anuală a inflaţiei în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se de această dată la servicii, cu 10,99%.

În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,73%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,64%. La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menținut și în acest interval la fructele proaspete (15,13%), potrivit economedia.ro.

Cafeaua este mai scumpă cu 20,5% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 12,46%. Prețurile din grupa produselor zahăr, produsele zaharoase și mierea de albine au crescut cu 13,77%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 11,22%, la pâine, cu 9,86% și la citrice cu 9,97%.

Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 9,43%.

Citește integral pe Economedia.ro.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA