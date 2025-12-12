4.5 C
vineri, 12 decembrie, 2025
De Magda Dragu
Cutremur, în România, noaptea trecută

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului informează că un seism cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs, în noaptea de joi spre vineri, în România. Cutremurul a avut loc în regiunea seismică Vrancea, la o adâncime de 87,7 km, la ora 03:54.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km V de Focşani, 64km N de Buzău, 64km E de Sfântu-Gheorghe, 76km E de Braşov, 94km NE de Ploieşti, 100km S de Bacău.

Joi, un seism cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter s-a produs în România. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 12 km, la ora 13:36. Acel cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Buzău, 60km NE de Ploieşti, 66km SV de Focşani, 71km SE de Braşov, 73km SE de Sfântu-Gheorghe, 93km NE de Târgovişte.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

