Generalul în retragere Radu Theodoru a murit la 101 ani. A fost acuzat de trădare

Generalul în retragere Radu Theodoru, figură controversată a vieții publice românești, a murit la vârsta de 101 ani. Anunțul a fost făcut de fiica sa, care a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, descriindu-l drept un „ultim zbor” spre „Nemărginire” și evocând credințele și idealurile naționaliste ale acestuia.

„Ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate… Știu că vei duce Tricolorul în dar lui Dumnezeu”, a scris aceasta, subliniind loialitatea tatălui ei față de România Mare, idee în care generalul crezuse toată viața.

Carieră militară și implicare politică

Ioan-Radu Theodoru a fost general de flotilă aeriană în retragere, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial și absolvent al Școlii de Ofițeri de Aviație București. A participat la operațiuni militare în august 1944 și a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial”.

După 1990, a avut o implicare activă în viața politică. A fost membru fondator al Partidului România Mare (PRM) și un apropiat al liderului Corneliu Vadim Tudor.

De-a lungul timpului, a publicat mai multe lucrări, unele dintre ele profund controversate. În volumul „Nazismul sionist” (2000), Theodoru a formulat afirmații negaționiste referitoare la Holocaust, catalogându-l drept „cea mai rentabilă afacere evreiască”, declarație care i-a atras critici severe.

Acuzat de trădare și implicat în grupări radicale

În ultimii ani, generalul în rezervă a devenit o voce radicală în spațiul public. A susținut gruparea paramilitară Comandamentul „Vlad Țepeș”, condusă de Călin Georgescu, și a fost acuzat de procurorii DIICOT, alături de alte persoane, că ar fi intenționat preluarea puterii în România și chiar schimbarea numelui țării în „Geția”.

În 2022, generalul a semnat, împreună cu alte persoane, o scrisoare deschisă adresată președintelui de atunci, Klaus Iohannis, și premierului Florin Cîțu, acuzându-i că acționează „împotriva interesului național”.

Dosarul de trădare deschis de DIICOT îl viza pentru susținerea unor acțiuni radicale și pentru mesaje cu tentă anti-occidentală.

O figură elogiată în presa pro-rusă

Pozițiile lui Theodoru au fost de multe ori apropiate de propagandă anti-europeană. Platforma Sputnik, aflată în sfera de influență a Kremlinului, l-a elogiat frecvent pentru atacurile sale la adresa Uniunii Europene, pe care o numea „casă de toleranță a umanoidului contemporan”.

În 2023, generalul a participat la Ambasada Rusiei la București pentru a sărbători „Ziua Diplomatului Rus”, alături de senatoarea Diana Șoșoacă.

În 2020, el îi îndemna pe români să voteze AUR, susținând că este singura formațiune care ar putea „pedepsi partidele sorosiste”.

Un personaj care a stârnit atât admirație, cât și critici

Viața generalului Radu Theodoru a traversat un secol de istorie, de la aviația militară a anilor ’40 la radicalizarea discursului public din ultimii ani. Decorat și respectat de unii pentru activitatea sa militară, contestat de alții pentru pozițiile extremiste, negaționiste și anti-occidentale, Theodoru rămâne o personalitate definitorie pentru complexitatea perioadei postcomuniste.

Moartea sa închide un capitol controversat, în care patriotismul, radicalismul și propaganda s-au împletit într-un mod ce a generat dezbateri intense.

