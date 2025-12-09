De câte zile libere beneficiază românii în 2026

Românii pot începe deja să își planifice vacanțele pentru anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale include mai multe perioade care pot fi folosite pentru minivacanțe, în special atunci când zilele libere pot fi unite printr-o punte stabilită de Guvern.

Pentru anul 2026, zilele libere legale sunt următoarele:

1 și 2 ianuarie — Anul Nou

6 ianuarie — Boboteaza

7 ianuarie — Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române

10 – 13 aprilie — Paște ortodox

1 mai — Ziua Muncii

31 mai – Rusalii

1 iunie – A doua zi de Rusalii

1 iunie — Ziua Copilului

15 august — Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie — Sfântul Andrei

1 decembrie — Ziua Națională a României

25 și 26 decembrie — Crăciunul

Minivacanțe posibile în 2026

Paștele ortodox (10–13 aprilie) — patru zile libere consecutiv.

1 mai + weekend — posibilitatea unui mini-concediu de trei zile.

Rusaliile (31 mai – 1 iunie) — două zile libere care se unesc natural cu weekendul.

Sf. Andrei + Ziua Națională (30 noiembrie – 1 decembrie) — două zile libere consecutive, care cad luni și marți, formând o mini-vacanță de patru zile cu weekendul.

Crăciunul (25–26 decembrie) — cade vineri și sâmbătă, prilej pentru o vacanță extinsă dacă se leagă de ziua de duminică.