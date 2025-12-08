Pe 14 decembrie intră în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025–2026

Din 14 decembrie, CFR Călători introduce noul Mers al Trenurilor 2025–2026, care aduce rute internaționale extinse. Planul de circulație va fi valabil până la 12 decembrie 2026. Noul program de circulație include schimbări importante atât în traficul intern, cât și în cel internațional, anunță CFR Călători.

Compania anunță că va asigura zilnic circulația a peste 1.150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 trenuri sezoniere și 952 Regio. Planul reflectă investițiile recente în modernizarea transportului feroviar.

Legături feroviare internaţionale

Noul mers al trenurilor aduce rute directe între Budapesta și București, reluarea circulației până la Viena Westbahnhof și introducerea unor trenuri sezoniere către Ruse. CFR continuă și parteneriatul cu Ucraina, menținând grupa Kiev – Ungheni – București Nord. Staționările la frontieră vor fi reduse datorită aderării României la spațiul Schengen.

Introducerea în circulație a vagoanelor și locomotivelor modernizate prin PNRR

Programul 2025–2026 prevede introducerea în circulație a vagoanelor și locomotivelor modernizate prin PNRR, dotate cu Wi-Fi, sisteme audio-video, climatizare, toalete ecologice și spații pentru persoane cu mobilitate redusă. Primele rame Alstom Coradia Stream intră pe cele mai solicitate rute. CFR Călători va opera 26 de trenuri cu noile rame electrice moderne Alstom Coradia Stream, inclusiv spre Constanța, Craiova, Deva, Arad, Brașov și Timișoara. Până la 1 februarie 2026, vor intra în exploatare 11 rame din primul lot.

Vor fi introduse șapte trenuri formate din rame PESA

În cursul anului 2026, vor fi introduse șapte trenuri formate din rame PESA pe ruta București – Buzău – Adjud. Compania anunță că materialul rulant vechi va fi înlocuit treptat pe măsură ce trenurile noi și cele modernizate vor intra în operare.

Reduceri de până la 25% sunt disponibile prin cardul TrenPlus

Reduceri de până la 25% sunt disponibile prin cardul TrenPlus, iar achiziția biletelor în avans oferă discounturi suplimentare. În traficul internațional, rămân valabile ofertele către țări precum Ungaria, Austria, Germania și Polonia.

Biletele pot fi cumpărate online, din aplicația mobilă, de la casele de bilete, automatele din gări sau agențiile CFR.

