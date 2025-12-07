6.2 C
Craiova
duminică, 7 decembrie, 2025
Primele rezultate oficiale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu, pe primul loc

De Maria CERNĂTESCU
foto: sursa digi24

Au început să apară primele rezultate oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral. Conform acestora, dar și sondajelor efectuate la ieșirea de la urne îl arată pe primul loc pe Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluță. Pe locul trei se află Anca Alexandrescu.

Potrivit datelor centralizate până în acest moment, situația voturilor stă astfel, după numărarea a 5,4% din procesele-verbale: Ciprian Ciucu – 3.887 voturi Daniel Băluță – 3.139 voturi Anca Alexandrescu – 4.134 voturi Cătălin Drulă – 1.786 voturi Ana Ciceală – 812 voturi

