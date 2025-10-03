Femeie arestată pentru că a practicat fără drept profesia de medic estetician

O femeie şi iubitul său au fost reţinuţi după ce ea a pretins, fără drept, că este medic estetician şi a făcut intervenţii estetice minim invazive la adrese din municipiul Arad şi din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş. Bărbatul ar fi ajutat-o în acest sens.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au anunţat, vineri, că a fost deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, prev. de art. 348 C. pen. şi înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C. pen.

Astfel, o femeie este suspectată că, având ajutorul iubitului său, şi-a atribuit fără drept calitatea de medic estetician, în perioada 2024-2025, şi a făcut intervenţii estetice minim invazive (lipoliză, reconturarea mandibulei, mărirea sau volumizarea pomeţilor, mărirea buzelor prin injectare de acid hialuronic/toxină botulinică, corecţia şanţurilor nazo-geniene/cearcănelor/peri-orbitale). Procedurile s-au desfăşurat în spaţii din municipiul Arad şi din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş.

„În aceste condiţii, suspecta, nefiind înregistrată în cadrul Colegiului Medicilor din România, a desfăşurat profesia de medic estetician fără drept de liberă practică în condiţiile legii, ocazie cu care a indus în eroare mai multe persoane cu privire la calitatea sa de medic specialist în realizarea de proceduri minim invazive cu drept de liberă practică pe teritoriul României şi a efectuat acte medicale asupra acestora, obţinând totodată foloase patrimoniale injuste reprezentate de contravaloarea achitată pentru actele medicale”, au arătat procurorii.

La percheziții au fost găsite droguri

Joi, poliţiştii de la IPJ Timiş – S.I.C.E, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară, la sediul unei clinici medicale din Dumbrăviţa, judeţul Timiş, al unei clinici medicale din municipiul Arad, şi la domiciliul persoanelor cercetate, fiind identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri medicale folosite de persoana care efectua proceduri estetice chirurgicale minim invazive fără drept de liberă practică pe teritoriul României, suma totală de 20.800 lei şi 700 euro, un laptop şi 3 telefoane mobile.

Totodată, la domiciliul persoanelor cercetate au fost găsite mai multe prafuri de culoare albă, existând indicii că acestea ar fi droguri, precum şi accesorii conexe consumului de droguri.

Cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore.

Cercetările continuă în vederea identificării întregii activităţi infracţionale a celor două persoane, precum şi a stabilirii întregii perioade infracţionale.

