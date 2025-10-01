MAE: Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia

Cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia sunt informaţi de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) că în perioada 2 octombrie, ora 21:00 – 3 octombrie, ora 21:00, este anunțată o grevă naţională în sectorul transportului feroviar.

Astfel, sunt preconizate anulări şi modificări ale conexiunilor feroviare regionale şi de lung parcurs.

Pentru transportul regional vor fi menţinute serviciile esenţiale prevăzute de lege în caz de grevă, în zilele lucrătoare, în următoarele intervale orare: 06:00 – 09:00 şi 18:00 – 21:00.

Totodată, trenurile care se vor afla în mişcare la debutul grevei îşi vor continua parcursul până la destinaţia finală, dacă aceasta va putea fi atinsă în maximum o oră de la începutul protestului sindical, fiind posibilă oprirea trenurilor în staţii intermediare după depăşirea acestui termen, precizează Ministerul de Externe.

MAE recomandă consultarea paginii de internet a Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor al Italiei: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi pentru detalii suplimentare.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35

* Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

* Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

* Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

* Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88â

* Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

* Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

