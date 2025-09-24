Bărbat arestat în sudul Angliei în urma atacului cibernetic care perturbă mai multe aeroporturi europene

În urma unui atac cibernetic care perturbă mai multe aeroporturi europene mari, inclusiv la Bruxelles, Heathrow la Londra sau la Berlin din acest weekend, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost arestat marţi seara, anunţă miercuri poliţia britanică, relatează AFP.

Acest bărbat, arestat în sudul Angliei, a fost eliberat pe cauţiune, anunţă într-un comunicat Agenţia britanică de luptă împotriva criminalităţii (NCA). El este suspectat de încălcarea Legii britanice a informaticii şi criminalităţii cibernetice.

”În pofida faptului că această arestare este o etapă pozitivă, ancheta cu privire la acest incident nu face decât să înceapă şi rămâne în curs”, anunţă, citat în comunicat, şeful Unităţii luptei împotriva criminalităţii cibernetice din cadrul NCA, Paul Foster, conform news.ro.

Perturbări pe aceste aeroporturi au început sâmbătă dimineaţa

Perturbări pe aceste aeroporturi au început sâmbătă dimineaţa, după ce un atac cibernetic a vizat un computer de înregistrarea pasagerilor şi bagajelor, furnizat de către societatea Collins Aerospace. Călătorii au fost nevoiţi în unele cazuri să aştepte multe ore înainte să poată efectua această formalitate.

Numeroase zboruri au fost amânate sau anulate, mai ales în Belgia. Acest atac a fost comis cu un malware sau ransomware, anunţa luni Agenţia de Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (ENISA).

Câteva perturbări au avut loc miercuri, în pofida unei îmbunătăţiri per ansamblu a situaţiei.

La Heathrow – cel mai frecventat aeroport din Europa -, ”marea majoritate a zborurilor s-a desfăşurat normal”, se arată pe site. Însă pasagerii este necesar să verifice statutul zborului înainte de a călători. Perturbări cu un ”impact limitat” se înregistrează, de asemenea, pe aeroportul din Bruxelles, anunţă acesta.

Citeşte şi: Rușii au bruiat avionul militar în care se afla ministrul spaniol al Apărării