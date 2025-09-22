Putin îi face o ofertă-surpriză lui Donald Trump

În vreme ce negocierile pentru încheierea războiului bat pasul pe loc, iar Rusia intensifică de fapt atacurile asupra Ucrainei, liderul de la Kremlin îi semnalează lui Donald Trump că este dispus să respecte în continuare noul acord START, semnat în 2010, care limitează numărul de arme nucleare pe care fiecare parte le deține, scrie Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este pregătit să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armamentului dintre Washington și Moscova, care limitează numărul de arme nucleare pe care fiecare parte le deține, dacă președintele american Donald Trump va face același lucru.

Putin, care a afirmat că propunerea sa este în interesul neproliferării globale și ar putea contribui la stimularea dialogului cu Washingtonul privind controlul armamentului, este sub presiune pentru a accepta încetarea focului în Ucraina.

Propunere pare a fi o schimbare unilaterală de politică din partea Moscovei

Propunerea, scrie Reuters, pare a fi o schimbare unilaterală de politică din partea Moscovei, care până acum a insistat că va colabora cu Washingtonul pe astfel de probleme numai dacă relațiile generale – afectate de diferențele profunde privind războiul din Ucraina – se vor îmbunătăți.

Noul Tratat de reducere a armelor strategice, sau noul START, care limitează numărul de ogive nucleare strategice pe care Statele Unite și Rusia le pot desfășura, precum și desfășurarea de rachete și bombardiere terestre și submarine pentru a le transporta, urmează să expire la 5 februarie 2026.

Cu aproximativ patru luni înainte de expirare, Rusia și Statele Unite nu au început negocierile privind reînnoirea sau revizuirea tratatului, deși Trump și-a exprimat dorința de a încheia un nou acord de control al armelor nucleare – la care să participe și China însă.

„Numai dacă Statele Unite vor acționa în mod similar”

Putin a declarat într-o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei că este pregătit să prelungească cu un an tratatul, în interesul neproliferării globale și pentru a stimula dialogul cu Washingtonul cu privire la succesorul tratatului, dacă Trump este pregătit să facă același lucru.

„Rusia este pregătită să continue să respecte limitele numerice centrale prevăzute în tratatul Noul START timp de un an după 5 februarie 2026”, a declarat președintele rus.

„Ulterior, pe baza unei analize a situației, vom lua o decizie cu privire la menținerea acestor restricții voluntare autoimpuse”, a spus el.

„Considerăm că această măsură va fi viabilă numai dacă Statele Unite vor acționa în mod similar și nu vor lua măsuri care să submineze sau să încalce echilibrul existent al capacităților de descurajare”, a adăugat Putin.

Ce prevede noul acord START

Noul acord START, semnat de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, limitează fiecare țară la maximum 1.550 de ogive nucleare și 700 de rachete și bombardiere.

Expirarea iminentă a acestuia și lipsa dialogului privind încheierea unui acord succesor au îngrijorat susținătorii controlului armamentului. Acordul prevede inspecții ample la fața locului pentru a verifica respectarea acestuia, dar acestea sunt inactive din 2020.

În februarie 2023, Putin a suspendat participarea Moscovei la tratat, afirmând că Rusia nu poate permite inspecții americane ale siturilor sale nucleare într-un moment în care Washingtonul și aliații săi din NATO au declarat deschis că obiectivul lor este înfrângerea Moscovei în Ucraina.

Moscova a subliniat însă că nu se retrage complet din acord și că va continua să respecte limitele privind armele nucleare stabilite de tratat.

Negocieri în impas în privința Ucrainei

Relațiile dintre SUA și Rusia s-au deteriorat în urma invaziei la scară largă a forțelor Moscovei în Ucraina, în februarie 2022.

Revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump a dat totuși un nou impuls legăturilor bilaterale, summitul din Alaska și alte discuții purtate la nivel mai mic dintre cele două părți abordând inclusiv o posibilă cooperare economică.

Negocierile pe tema conflictului din Ucraina nu au avansat însă deloc. Trump s-a arătat din nou frustrat săptămâna trecută din cauza lui Putin, despre care a spus că l-a „dezamăgit” și a lăsat impresia că va impune sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a aliaților săi pentru a tăia alimentarea mașinăriei de război cu veniturile din comerțul cu petrol.

Totuși, liderul de la Casa Albă a insistat ca aliații Kievului să ia măsuri radicale înainte ca SUA să aplice vreo măsură.

