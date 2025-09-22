Cum a furat Mutu de la Craiova o firmă de sub nasul Registrului Comerţului

După ce Recorder a dezvăluit că cea mai mare firmă fantomă din România a fost validată de ANAF, deși existau numeroase indicii și sesizări cu privire la activitatea frauduloasă a acesteia, publicația de investigație scrie luni că a descoperit alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro.

Toate par să facă parte din aceeași rețea și să se bucure de indulgența Fiscului. Cele patru firme au primit cod de TVA din partea ANAF, iar cel puțin într-un caz s-a încălcat legea în mod flagrant. Informațiile Recorder sugerează complicitatea unor persoane cu funcții importante în ANAF, care au contribuit la validarea firmelor „fantomă”.

Citiți complet investigația Recorder.ro aici.