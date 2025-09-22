22.8 C
Craiova
luni, 22 septembrie, 2025
Cum a furat Mutu de la Craiova o firmă de sub nasul Registrului Comerţului

De Magda Dragu
Alte firme „fantomă” validate de ANAF și Registrul Comerțului, descoperite de Recorder. Investigația indică o vulnerabilitate majoră a statului român
După ce Recorder a dezvăluit că cea mai mare firmă fantomă din România a fost validată de ANAF, deși existau numeroase indicii și sesizări cu privire la activitatea frauduloasă a acesteia, publicația de investigație scrie luni că a descoperit alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro.

Toate par să facă parte din aceeași rețea și să se bucure de indulgența Fiscului. Cele patru firme au primit cod de TVA din partea ANAF, iar cel puțin într-un caz s-a încălcat legea în mod flagrant. Informațiile Recorder sugerează complicitatea unor persoane cu funcții importante în ANAF, care au contribuit la validarea firmelor „fantomă”.

Citiți complet investigația Recorder.ro aici.

