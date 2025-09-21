Un mort și mai mulți răniți prin împușcare la un club country din New Hampshire, USA

O persoană a fost ucisă şi altele au fost rănite în urma unui atac armat la clubul contry Sky Meadow din Nashua, New Hampshire, sâmbătă seară, au anunţat oficialii citaţi de CNN

Unele răni au fost provocate de împuşcături, iar altele sunt leziuni suferite în haosul produs, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, procurorul adjunct din New Hampshire; Peter Hinckley. Oficialii nu au precizat câte persoane au fost rănite. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că este vorba despre un atacator, un suspect fiind reţinut, a arătat Poliţia. Iniţial, autorităţile credeau că este vorba despre doi suspecţi.

Poliţia statului New Hampshire ajută la investigarea incidentului, au afirmat reprezentanţii acesteia, pe X.