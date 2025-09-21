16.2 C
Craiova
duminică, 21 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateUn mort și mai mulți răniți prin împușcare la un club country din New Hampshire, USA

Un mort și mai mulți răniți prin împușcare la un club country din New Hampshire, USA

De Valentin TUDOR
epa05863954 Armed police following major incidents outside the Houses of Parliament in central London, Britain, 22 March 2017. Scotland Yard said on 22 March 21017 the police were called to a firearms incident in the Westminister palace grounds and on Westminster Bridge amid reports of at least people killed and several other people injured in central London. EPA/WILL OLIVER

O persoană a fost ucisă şi altele au fost rănite în urma unui atac armat la clubul contry Sky Meadow din Nashua, New Hampshire, sâmbătă seară, au anunţat oficialii citaţi de CNN

Unele răni au fost provocate de împuşcături, iar altele sunt leziuni suferite în haosul produs, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, procurorul adjunct din New Hampshire; Peter Hinckley. Oficialii nu au precizat câte persoane au fost rănite. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că este vorba despre un atacator, un suspect fiind reţinut, a arătat Poliţia. Iniţial, autorităţile credeau că este vorba despre doi suspecţi.

Poliţia statului New Hampshire ajută la investigarea incidentului, au afirmat reprezentanţii acesteia, pe X.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA