„Nu există viitor bazat pe violență, exil forțat și răzbunare” – Papa Leon

Papa Leon a denunțat duminică strămutarea forțată a civililor din Gaza, în timp ce Israelul și-a intensificat campania militară de distrugere în principalul oraș al enclavei palestiniene, notează Reuters.

„Împreună cu pastorii Bisericilor din Țara Sfântă, repet că nu există viitor bazat pe violență, exil forțat și răzbunare”, a spus Suveranul Pontif în timpul rugăciunii săptămânale Angelus.

Țara Sfântă cuprinde părți din actualul Israel, teritoriile palestiniene ocupate, Iordania și Egipt, regiuni considerate sacre pentru iudaism, creștinism și islam.

Rolul Papei Leon în susținerea păcii în Gaza a devenit și mai pronunțat după ce Israelul a lovit în iulie singura biserică catolică din teritoriu.

„Popoarele au nevoie de pace. Cei care le iubesc cu adevărat lucrează pentru pace”, a adăugat primul papă originar din Statele Unite.