(VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova VIP Electroputere 19 – 25 septembrie

One Battle After Another / O luptă după altaAvanpremiera

Regia: Paul Thomas Anderson

Cu: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 161 min

Rating: N 15

Când inamicul lor iese din nou la lumină după 16 ani, un grup de foști revoluționari strânge rândurile pentru a o salva pe fiica unuia dintre ei.

Pe lângă Leonardo DiCaprio în rol principal, laureați cu premiile Oscar și BAFTA Benicio del Toro și Sean Penn fac parte din distribuția filmului împreună cu Regina Hall, Teyana Taylor și Chase Infiniti, precum și Wood Harris și Alana Haim.

Miercuri, Joi 20:50

Jaful secoluluiAvanpremiera

Regia: Teodora Mihai

Cu: Anamaria Vartolomei, Ionuț Niculae, Rareș Andrici, Thomas Ryckewaert

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 126 min

Rating: N 15

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Țările de Jos. Acolo se reîntâlnesc cu consătenii lor Iță și Adrian, baieți de baieți care trăiesc din ce câștigă iubitele lor și din mici șmenuri. Când Natalia e agresată într-un club, Iță îl convinge pe Ginel că sunt în dreptul lor să se răzbune. Sătui să fie tratați drept cetățeni de mâna a doua, cei trei pun la cale o lovitură. În mai puțin de două minute, sustrag tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro. Mai departe însă lucrurile se complică. Inspirat de o poveste adevarată.

Marti, Miercuri 20:40

Joi 19:00

Gabby’s Dollhouse: The Movie / Casa de păpuși a lui Gabby: FilmulAvanpremiera

Regia: Ryan Crego

Cu: Laila Lockhart, Kristen Wiig, Tina Ukwu, Carla Tassaura, Tara Strong

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 85 min

Rating: AG

Gabby pleacă într-o excursie cu bunica ei, Gigi, în minunatul oraș Cat Francisco. Când căsuța de păpuși – cel mai de preț lucru al lui Gabby – ajunge pe mâinile unei excentrice iubitoare de pisici, Vera, Gabby pornește într-o aventură prin lumea reală pentru a-și aduna prietenii Gabby Cats și a salva căsuța înainte să fie prea târziu.

Dublat: Sambata, Duminica 14:10

A Big Bold Beautiful Journey / O călătorie însemnată, îndrăzneață, încântătoare

Regia: Ernie Park

Cu: Colin Farrell, Margot Robbie

Gen Film: Aventuri, Drama, Fantastic, Romantic, Dragoste

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Unele uși te poartă înapoi în trecut. Altele te conduc spre viitor. Există, însă, și unele care pot schimba totul. Sarah și David (Margot Robbie și Colin Farrell) sunt doi oameni singuri care se întâlnesc la nunta unui prieten comun și care, curând, printr-o întorsătură surprinzătoare a sorții, se trezesc împinși într-o călătorie „însemnată, îndrăzneață și încântătoare” – o aventură fantastică și captivantă în care au ocazia să retrăiască momente importante din trecutul lor, descoperind astfel cum au ajuns în punctul în care se află în prezent… și, de ce nu, având șansa să-și schimbe viitorul.

Vineri pana Marti 18:30; 20:50

Miercuri, Joi 18:30

Dragoste fără cuvinte

Regia: Octavian Iacob

Cu: Paul Octavian Diaconescu, Jeni Ion, Constantin Cotimanis, Monica Davidescu

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Alexia, o tânără artistă surdă, primeste o promovare la job si viata i se schimbă radical. Il cunoaste pe Mihai, fiul șefului ei – un „băiat de bani gata” pierdut între petreceri și superficialitate. Între cei doi se naște o atracție neașteptată, însă diferențele dintre ei și prejudecățile celor din jur le pun la încercare relația. În fundal, tensiunile familiale dintre Mihai, fratele său Sergiu și tatăl lor Adrian ies la suprafață, dezvăluind răni vechi și nevoi nespuse. Prin iubirea și sensibilitatea Alexiei, Mihai începe să se schimbe, iar familia Maler își regăsește drumul spre reconciliere.

Vineri pana Luni, Joi 16:10; 20:40

Marti, Miercuri 18:35

Him / Regele

Regia: Justin Tipping

Cu: Julia Fox, Marlon Wayans, Tyriq Withers, Tim Heidecker, Jim Jefferies

Gen Film: Horror

Durată: 96 min

Rating: IM 18

Regele spune povestea lui Cameron Cade, un quarterback promițător care și-a dedicat întreaga viață – și identitatea – fotbalului american. În ajunul Combine-ului anual al ligii profesioniste, Cam este atacat de un fan tulburat și suferă o traumă craniană care i-ar putea încheia cariera.

Vineri pana Joi 16:20; 21:10

Situationship: Combinații, nu relații

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Matei Dima, Irina Noapteș, Mihaela Velicu, Anastasia Florea, Cezara Munteanu, Aida Economu

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

Trei prietene de aproximativ 28 de ani își propun să-și găsească parteneri pentru a nu participa singure la reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului. Pe drumul lor, acestea întâlnesc un bărbat cu viziuni tradiționaliste (Matei Dima), transformând povestea într-o confruntare plină de provocări între feminism și misoginie. Într-o lume în care un simplu comentariu online poate schimba destine, cele două tabere se luptă fără ca vreuna să iasă învingătoare.

Vineri pana Marti 15:30; 17:35; 19:40; 21:40

Miercuri, Joi 15:00; 17:00; 21:40

Goodbye My Friend / Adio, ticălosule!

Regia: Cécilia Rouaud

Cu: Thibault de Montalembert, Fanny Sidney, Alice David, Gustave Kervern, Nora Hamzawi

Gen Film: Comedie

Durată: 94 min

Rating: AP 12

Povestea unui tânăr care este nevoit să organizeze funeraliile inamicului său din copilărie.

Vineri pana Joi 19:30

The Blue Trail / Albastru infinit

Regia: Gabriel Mascaro

Cu: Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarras, Adanilo, Rosa Malagueta

Gen Film: Aventuri, Drama, Fantastic, SF

Durată: 90 min

Rating: AP 12

Într-un viitor apropiat, în Brazilia, Guvernul impune relocarea persoanelor în vârstă în colonii îndepărtate – un mod de a stimula productivitatea economică și de a exclude generațiile trecute din sfera activă a societății. Tereza, o femeie de 77 de ani dintr-un sat din Amazon, refuză destinul impus de societate. Când pragul de vârstă pentru relocare este redus, iar ea este anunțată că trebuie să părăsească casa, decide să fugă, pornind într-o călătorie prin Amazon pentru a-și îndeplini un vis: acela de a zbura pentru prima data cu un avion.

Vineri pana Joi 18:50

The Polar Bear Prince / Legenda ursului alb

Regia: Mikkel Brænne Sandemose

Cu: Kristine Kujath Thorp, Gunnar Eiriksson, Ingvild Holthe Bygdnes, Odd Nordstoga, Julia Mælumshagen Nymoen

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Liv, o fată neînfricată, curioasă și aventuroasă, visează să-și părăsească casa din pădure. Când ursul polar Valemon îi oferă familiei ei o șansă de a scăpa din sărăcie, cu condiția să plece împreună cu el, ea acceptă. Între cei doi începe să se formeze o prietenie plină de compasiune, una care s-ar putea transforma în ceva mai profund. Pentru că Valemon nu este doar un urs – el este și un prinț blestemat de o vrăjitoare. Curajoasă și hotărâtă, Liv, alături de fermecătorii ei prieteni animale, pornește într-o călătorie pentru a înfrunta vrăjitoarea periculoasă și a-l salva pe prințul Valemon. O poveste despre dragoste, lăcomie și curaj, plină de suspans, umor, muzică excepțională și peisaje uluitoare.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:00

The Long Walk / Marșul cel lung

Regia: Francis Lawrence

Cu: Garrett Wareing, Mark Hamill, Judy Greer, Charlie Plummer, Cooper Hoffman

Gen Film: Horror

Durată: 108 min

Rating: N 15

Adaptarea mult așteptată a primului roman scris de maestrul povestitor Stephen King și regizat de Francis Lawrence, vizionarul din spatele seriei Jocurile foamei (Sfidarea, Revolta – Partea I și II, Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare), noul film Marșul cel lung este un thriller intens, tulburător și emoționant, care provoacă publicul să se confrunte cu o întrebare obsedantă: Cât de departe poți să mergi?

Vineri pana Joi 21:30

Etiologia unei crime

Regia: Marius Th. Barna

Cu: Olimpia Melinte, Bogdan Albulescu, Smaranda Găbudeanu, Pavel Ulici

Gen Film: Crima, Drama, Mister

Durată: 136 min

Rating: AP 12

Două cupluri, medici, arhitecți, educați, un standing minunat, culți, prosperi, oameni care iau decizi pentru alții în probleme decisive zilnic, prieteni foarte apropiați, o lume perfectă, aproape paradisiacă. Normalul coexistă cu patologicul. Cineva vrea mai mult. Pasiunea răvășește! Uneori drumul pană la crimă e foarte simplu, doar un pas. Aproape inexplicabil pentru mulți. O privire lucidă asupra unei lumi, o clasă peste medie, cu o existență aparent reușită și fericită!

Vineri pana Joi 16:00

Demon Slayer: Infinity Castle 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Haruo Sotozaki

Cu: Natsuki Hanae, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Akari Kitô

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 155 min

Rating: N 15

Echipa ucigașilor de demoni este atrasă în Castelul Infinitului, unde Tanjiro, Nezuko și Hashira se confruntă cu demoni terifianți de rang superior într-o luptă disperată, în timp ce lupta finală împotriva lui Muzan Kibutsuji începe.

2D: Vineri, Luni 13:20; 16:30

Sambata, Duminica, Marti pana Joi 13:30; 16:30

2D MX4D: Vineri pana Joi 15:40

2D VIP+: Vineri pana Joi 14:25

Downton Abbey: The Grand Finale / Downton Abbey: Final glorios

Regia: Simon Curtis

Cu: Michelle Dockery, Paul Giamatti, Dominic West, Elizabeth McGovern

Gen Film: Drama

Durată: 122 min

Rating: AG

„The Grand Finale” continua povestea familiei Crawley care, alături de personal, intră în anii 1930. Pe măsură ce îndrăgita galerie de personaje caută o cale către viitor pentru Downton Abbey, ei trebuie să accepte schimbarea și să întâmpine un nou capitol.

Vineri pana Luni, Joi 18:10

Marti, Miercuri 16:10

Sneaks / Aventura tenișilor

Regia: Rob Edwards, Christopher Jenkins

Cu: Anthony Mackie, Keith David, Laurence Fishburne, Martin Lawrence

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Când un tenis de designer se rătăcește din greșeală în New York, trebuie să-și adune toată „tăria” interioară pentru a-și salva sora și a se întoarce la adevăratul său proprietar.

Dublat: Vineri pana Joi 11:20

The Conjuring: Last Rites / Trăind printre demoni: Ultima spovedanie 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Michael Chaves

Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Vera Farmiga și Patrick Wilson revin pentru ultima dată în rolurile celebrilor specialiști ai paranormalului Ed și Lorraine Warren cu un caz impactant și extrem de întunecat.

Farmiga și Wilson joacă alături de Mia Tomlinson și Ben Hardy, în rolurile fiicei Judy Warren și a iubitului ei, Tony Spera, dar și de Steve Coulter în rolul părintelui Gordon. Distribuția este completată de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton și Shannon Kook.

2D: Vineri pana Joi 15:50; 18:20; 21:00

2D MX4D: Vineri pana Joi 18:40; 21:20

2D VIP+: Vineri pana Joi 17:45; 20:45

The Myth of Marakuda / Legenda lui Maracuda

Regia: Viktor Glukhushin

Cu: Prokhor Chekhovskoy, Peter Ivaschenko, Marina Lisovets, Eliza Martirosova, Diomid Vinogradov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

Fiul căpeteniei Marakud ar trebui să devină un războinic, însă nu se descurcă deloc la vânătoare și își dezamăgește tatăl. Marakuda pleacă singur în pădure unde întâlnește pasărea sacră Tink, care îl înzestrează cu puterea de-a înțelege limbajul animalelor și al păsărilor. Marakuda și Tink se întorc acasă cu onoruri. Băiatul nu știe că, potrivit tradiției, pasărea sacră trebuie sacrificată pentru prosperitatea tribului.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:00; 14:10

Sambata, Duminica 12:00

Smurfs / Ștrumfii: Filmul 2D / MX4D 2D

Regia: Chris Miller

Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 92 min

Rating: AG

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

2D Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:20

2D MX4D Dublat: Vineri pana Joi 11:40; 13:35

The Bad Guys 2 / Băieții răi 2 3D

Regia: Pierre Perifel, JP Sans

Cu: Sam Rockwell, Zazie Beetz, Awkwafina, Anthony Ramos

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Mister, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30

Jurassic World Rebirth / Jurassic World: Renașterea 3D

Regia: Gareth Edwards

Cu: Scarlett Johansson, Rupert Friend, Jonathan Bailey, Mahershala Ali

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 134 min

Rating: N 15

La 5 ani după Jurassic World Dominion, o echipă care lucrează la o un proiect remarcabil din lumea medicală pornește într-o expediție în regiuni ecuatoriale izolate pentru a extrage ADN-ul de la trei creaturi preistorice masive.

Vineri pana Miercuri 13:35

Lilo & Stitch 3D

Regia: Dean Fleischer-Camp

Cu: Billy Magnussen, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Tia Carrere, Courtney B. Vance

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, SF

Durată: 115 min

Rating: AG

O reimaginare live-action a animației clasice din 2002, „Lilo & Stitch” este povestea emoționantă și incredibil de amuzantă a unei fete hawaiene singuratice, Lilo, și a unui extraterestru fugar pe nume Stitch, care seamănă pentru noi oamenii, mai mult sau mai puțin, cu un cățel, dar care a fost conceput pentru a provoca haos și distrugere. După o serie de aventuri prin care trec cei doi, prin dragoste și ’ohana – conceptul hawaiian pentru familie – Lilo îl ajută pe Stitch să devină un personaj cald și simpatic căruia să-i pese de cei din jurul său, iar Stitch o va ajuta pe Lilo să își readucă împreună familia destrămată.

Dublat: Vineri pana Marti 13:00

Miercuri, Joi 12:40

