Premierul Ilie Bolojan, consultări cu sindicatele pe tema reformei administrației publice

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanții sindicatelor privind reforma administrației publice și revendicările acestora.

Șeful Guvernului a subliniat importanța dialogului social și a explicat că România se confruntă cu constrângeri financiare care impun o planificare mai riguroasă a personalului și un management responsabil al resurselor publice.

„Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari”, a declarat Ilie Bolojan, precizând că reorganizarea administrației trebuie făcută transparent, cu asigurarea continuității serviciilor publice.

Reprezentanții sindicatelor și-au exprimat disponibilitatea pentru reformă, dar au cerut un cadru legislativ clar și predictibil.

(Federația Columna-SCOR): „Avem nevoie de un calendar clar și de garanții că reforma nu va însemna pierderea unor drepturi fundamentale pentru angajați.” Bogdan Șchiop (FNSA): „Suntem de acord cu modernizarea administrației, dar aceasta trebuie să fie însoțită de investiții în digitalizare și salarizare corectă.”

(FNSA): „Suntem de acord cu modernizarea administrației, dar aceasta trebuie să fie însoțită de investiții în digitalizare și salarizare corectă.” Ringo Dămureanu (FORȚA LEGII): „Amânăm acțiunile de protest pentru a lăsa loc dialogului, dar așteptăm rezultate concrete într-un timp rezonabil.”

Premierul a lăsat deschisă posibilitatea continuării consultărilor cu partenerii sociali, menționând că scopul final este o reformă administrativă echilibrată și sustenabilă, care să ofere servicii de calitate cetățenilor.

La întâlnire au participat, din partea Guvernului:

premierul Ilie Bolojan,

ministrul Muncii, Petre-Florin Manole,

ministrul Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke,

din partea sindicatelor lideri ai principalelor federații din administrația publică și poliția locală.

