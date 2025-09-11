Rezultatele etapei 1 – Turul României 2025

Prima etapă a Turului României 2025 s-a încheiat miercuri, 10 septembrie, cu o victorie surprinzătoare din evadare pentru Maximilian Schmidbauer. Într-o cursă care era așteptată să fie pe placul sprinterilor, austriacul de 23 de ani de la echipa WSA KTM Graz a obținut primul său succes pe șosea după un atac târziu dintr-un grup numeros de evadați. Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team) a sosit imediat în spatele său, iar Tobiasz Pawlak (Voster ATS Team) a încheiat pe locul al treilea.

Etapa 1 a Turului României 2025 a purtat plutonul din inima Olteniei până la Râmnicu Vâlcea, cu o trecere prin orașul Horezu, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, și prin renumita stațiune balneară Băile Govora. Debutul rapid al cursei nu le-a lăsat cicliștilor prea mult timp de respiro, iar după doar 25 km de la startul din orașul istoric Craiova s-a desprins o evadare consistentă de 16 rutieri.

Grupul format din Seth Dunwoody & Ahmed Naser (Bahrain Victorious Development Team), Maximilian Schmidbauer & Jakob Sertic (WSA KTM Graz), Kilian Feurstein & Alexander Konychev (Team Vorarlberg), Cătălin-Luca Câmpean & Zétény Szijártó (Team United Shipping), Cătălin Buta (MENtoRISE Teem CCN), Manuel Oioli (MBH Bank Ballan CSB), Sebastián Mora (Illes Balears Arabay), Felix Rützler (Tirol KTM Cycling Team), Valery Shtin (Area Zero Caffè Mokambo), Jon Knolle (REMBE | rad-net), Tomasz Budziński & Tobiasz Pawlak (Voster ATS Team), Sverre Litlere (Epronex – Hungary Cycling Team) a reușit rapid să își creeze un avans de până la 1:50, înainte ca plutonul să reacționeze din spate.

Cum echipe puternice precum ATT Investments și Tirol KTM Cycling Team nu aveau reprezentanți în evadare, acestea au preluat imediat controlul în pluton și au menținut ecartul la aproximativ un minut pe tot parcursul zilei. În frunte, Oioli și-a asigurat tricoul roșu (clasamentul pe puncte) la sprinturile intermediare, în timp ce Dunwoody s-a impus pe toate cele trei cățărări ale zilei și a preluat tricoul verde (clasamentul cățărătorilor). Totuși, cu avansul redus la jumătate de minut spre finalul plat al etapei, era clar că șansele de victorie erau mai mari pentru pluton.

Pe măsură ce cursa se apropia de ultimii 10 km, cei 10 rutieri rămași în frunte au reușit să accelereze din nou, mărind ecartul la 45 de secunde și apărându-și avantajul până la sosirea de la Râmnicu Vâlcea. Cu finish-ul aproape vizibil, Maximilian Schmidbauer a atacat din grup și a menținut un mic avans până la linie, obținând o victorie surprinzătoare, chiar în fața lui Dunwoody și Pawlak, în timp ce plutonul urmăritor a sosit la doar patru secunde în spate.

Rutierul echipei WSA KTM Graz fusese deja dublu campion european U23 pe pistă, însă victoria din prima etapă a Turului României a marcat primul său succes pe șosea, pe care Schmidbauer l-a sărbătorit cu mare bucurie alături de echipă la final. Pe podiumul din Râmnicu Vâlcea, austriacul aprimit și primul tricou galben al Turului României 2025, pe care îl va purta joi, 11 septembrie, în „etapa regină” a cursei, cu sosire la Pasul Dichiu.

Podium etapa 1:

Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz)

Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team)

Tobiasz Pawlak (Voster ATS Team)

Purtătorii de tricouri distinctive în etapa 2:

Clasament General: Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz)

Clasament Puncte: Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team)

Clasament Căţărări: Valery Shtin (Area Zero Caffè Mokambo), în locul lui Dunwoody

Clasament Sprinturi: Manuel Oioli (MBH Bank Ballan CSB)

Cel mai bun tânăr U23: Kilian Feurstein (Team Vorarlberg), în locul lui Dunwoody

Cel mai bun român: Iustin-Ioan Văidian (MENtoRISE Teem CCN)

Rezultatele complete sunt furnizate prin EvoChip Timing și publicate pe site-ul oficial al cursei la scurt timp după încheierea etapei.

