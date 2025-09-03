Nicuşor Dan: „Energia nucleară este o chestiune de securitate națională”

Președintele Nicușor Dan a fost prezent miercuri, 3 septembrie, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1.

„Energia nucleară este o chestiune de securitate națională”, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor civile de construcție din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Cernavodă.

Președintele a precizat că nuclearul reprezintă 20% din necesarul de energie electrică al României, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

„Și am ținut să fiu azi aici pentru că nu numai că este o investiție de 3 miliarde de euro pe care o începem, ci pentru că nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv, care a început poate acum 100 de ani – Horia Hulubei și alții cercetători, Institutul de Fizică Nucleară și toate lucrările până acum”, a spus Nicușor Dan.

„Lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea Centralei 1, reactoarele 3 și 4, pentru care lucrările sunt în curs – sunt un suporter al acestora, inclusiv lucrările pentru reactoarele modulare mici de la Doicești”, a precizat preşedintele.

Nicușor Dan: Energia electrică o să fie tot mai importantă

Nicușor Dan consideră că state precum Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, „sunt niște parteneri pe care ne putem baza”, deoarece „gândesc ca noi în ceea ce privește ordinea internațională”.

„Și ultimul lucru, energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va trece. Vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială, și inteligența artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite. Și, din nou, cred că aici avem un avantaj competitiv”, a mai spus Nicușor Dan.

Contractul “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă” a fost semnat, la începutul anului, cu o asociere de companii. Consorțiul cu care este semnat contractul este format din canadienii de la Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, italienii de la Ansaldo Nucleare S.p.A si coreenii de la Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.

Anul trecut, lucrările erau evaluate la 1,9 miliarde de euro, fără TVA, potrivit unor documente ale Nuclearelectrica.

