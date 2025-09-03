FMI laudă eforturile Guvernului pentru stabilizarea finanțelor publice, anunţă Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. România este pe o direcție economică îmbunătățită, iar reformele recente sunt esențiale pentru viitorul țării.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că vizita misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) la București, condusă de Joong Shik Kang, a reprezentat „o ocazie excelentă” pentru a reafirma angajamentul Guvernului față de stabilizarea și consolidarea finanțelor publice. Oficialul susține că România se află pe „o direcție semnificativ îmbunătățită”, iar reprezentanții FMI au recunoscut eforturile și reformele adoptate de actualul Executiv, conform stiripesurse.ro.

„Vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Bucureşti, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile noastre de a stabiliza şi consolida finanţele publice. Am avut discuţii substanţiale, în cadrul acestei vizite pe care Fondul o face periodic ţǎrilor membre, axate pe evoluţia economiei româneşti şi pe pachetele de măsuri recente”, spune ministrul într-o postare pe Facebook.

Misiunea FMI a recunoscut eforturile şi angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme

Potrivit ministrului, ”suntem pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile şi angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente”.

”Reprezentanţii FMI au salutat măsurile recente. Deşi acestea genereazǎ dezbateri intense, acţionǎm cu deplinǎ convingere asupra necesităţii lor. Nu pentru că ne-o spune FMI sau alţi parteneri externi, ci pentru că viitorul economic al României depinde de responsabilitatea cu care tratăm acest moment”, afirmă Nazare.

El menţionează că ”o ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”.

„Vrem o economie sănătoasă şi rezilientă, iar tot ceea ce facem în această perioadă reprezintă fundaţia pe care o reconstruim, şubrezită de deficitul nepermis de ridicat şi de gestionarea deficitară a finanţelor publice din ultimii ani. Acesta este mesajul pe care l-am transmis şi azi reprezentanţilor FMI şi pe care îl vom relua ori de câte ori este necesar”, declară Nazare.

Citeşte şi: Parchetul General, sesizat de CSM privind instigare la violenţă fizică şi sexuală împotriva magistraţilor şi a familiilor lor