Nordul Olteniei, sub avertizare de Cod galben de furtuni

De Magda Dragu
Cod galben de furtuni în mai multe judeţe din ţară

O alertă cod galben de furtuni, valabilă până duminică seară, pentru 17 județe ale țării a fost emisă de meteorologi. Urmează să se înregistreze precipitaţii însemnate cantitativ, dar şi vijelii şi grindină.

Codul galben de furtuni intră în vigoare de la ora 10.00 și este valabil până diseara la ora 21.00, potrivt ANM.

Astfel, în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Judeţe vizate de codul galben

Vizate de codul galben sunt judeţele Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.

