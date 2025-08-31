19.5 C
De Magda Dragu
Aglomeraţie pe DN 5, pe sensul de ieşire din ţară pe la Giurgiu-Ruse

Traficul rutier este aglomerat, duminică dimineaţă, pe DN 5, pe sensul de ieşire din ţară pe la Giurgiu-Ruse, anunţă Centrul Infotrafic.

Tot duminică, sunt restricţii de trafic, în anumite intervale orare, pe DN 14A, la Mediaş, judeţul Sibiu, pentru desfăşurarea Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, transmite News.ro.

Nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, duminică dimineaţă, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile.

Potrivit sursei citate, traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară, pe DN 5 Giurgiu-Ruse, în judeţul Giurgiu.

