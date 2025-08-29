Arafat intervine în scandalul cu livratorul străin agresat în București

Un incident violent petrecut zilele trecute pe o stradă din București a stârnit un val de reacții la nivel public și instituțional. Un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator străin, lovindu-l cu pumnul și strigându-i „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat printr-o postare pe Facebook, avertizând asupra riscurilor pe care ura și manipularea le aduc comunității.

„Un atac asupra unui om motivat de culoarea pielii sau de originea sa este un atac direct asupra demnității umane. România nu trebuie să lase loc urii, iar cei care seamănă frică și xenofobie nu fac decât să răspândească slăbiciune și rușine. Am văzut atacul unui tânăr asupra altui tânăr, motivat exclusiv de diferențele dintre ei. Atacatorul îl percepe pe străin, venit să muncească legal, ca pe un invadator și îi spune să se întoarcă în țara sa, probabil sub influența mesajelor rasiste și xenofobe, atent concepute și propagate de o șleahtă de personaje care nu merită niciun respect. Această ură nu apare din neant! Ea este cultivată, manipulează emoțiile celor vulnerabili și exploatează lipsa de educație istorică“, a spus Arafat.

„Locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate!“

În același mesaj, oficialul a făcut apel la solidaritate și responsabilitate colectivă.

„Rolul nostru este să învățăm, să ne amintim și să ne opunem ferm ori de câte ori ura încearcă să devină vocea dominantă. Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență”.

Între timp, autoritățile au confirmat că agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a precizat că tânărul este cercetat pentru lovire și alte violențe comise din motive rasiale și xenofobe, victima (un cetățean originar din Bangladesh) având nevoie de îngrijiri medicale.

Citește și: Bărbatul care a bătut trei fete în tramvai pentru că l-au contrazis a fost reținut pentru 24 de ore



