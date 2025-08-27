24 C
INSP: În perioada 18 – 24 august, 3.850 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2

De Magda Dragu
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a informat că 3.850 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 18 – 24 august, în creștere cu 87,2% față de săptămâna precedentă.

936 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare, potrivit Agerpres.

A fost raportat un deces

Potrivit sursei citate, a fost raportat un deces la o femeie cu COVID-19 din grupa de vârstă 80 ani și peste, care prezenta comorbidități asociate.

În aceeași perioadă au fost efectuate 469 teste RT-PCR și 12.105 teste rapide antigenice, cu 60% mai multe decât în săptămâna anterioară. Rata pozitivității a fost de 30,6%, în creștere cu 6,3% față de săptămâna anterioară.

Până în prezent, pe teritoriul României au fost înregistrate 3.593.488 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar 69.269 persoane diagnosticate cu infecție cu acest virus au decedat.

