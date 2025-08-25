Polițist lovit în cap când încerca să aplaneze un conflict

Un poliţişt din judeţul Tulcea, care fusese chemat să calmeze doi bărbaţi ce aveau un conflict în Babadag, a fost lovit în cap de unul dintre scandalagii, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informează News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea au anunţat, luni, că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că în oraşul Babadag are loc un conflict între mai multe persoane.

„Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că se desfăşoară un conflict spontan între doi bărbaţi, unul dintre aceştia lovindu-l la un moment dat pe unul dintre poliţişti cu un obiect contondent în zona capului. În urma evenimentului a rezultat rănirea poliţistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conştient şi cooperant”, au afirmat poliţiştii.

Agresorul poliţistului, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru ultraj.

