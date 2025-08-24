Litoralul pentru toți. Când începe programul și cât scad preţurile

A 47-a ediție a programului „Litoralul pentru toți” începe la 1 septembrie , iar turiștii pot beneficia de tarife reduse chiar și cu 50-60% față de vârful de sezon.

Programul oferă, în perioada 1-30 septembrie 2025, începând de la 53 lei/noapte/persoană, reduceri de până la 60% față de vârful sezonului, plaje mai liniștite și o atmosferă relaxată, susține Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

„Într-un sezon dificil, marcat de taxe crescute și campanii negative la adresa litoralului, mediul privat rămâne unit și găsește soluții concrete pentru turiști și pentru operatori.(…) Scopul nostru este clar: să facem vacanța pe litoral accesibilă pentru toți românii și să menținem deschis sezonul turistic până la finalul lunii septembrie. Rezervările se fac direct la hoteluri sau prin agențiile partenere, cu posibilitatea de plată și prin vouchere de vacanță”, a declarat FPTR într-o informare postată pe pagina sa de Facebook.

Ofertele agențiilor de turism

Companiile din sector propun mai multe pachete în acest program. De exemplu, în Mamaia, un sejur la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, costă 75 lei/persoană/noapte (minim 5 nopți de cazare), iar cu demipensiune – 185 lei/persoană/noapte (minim 4 nopți de cazare).



În Eforie Nord, cazarea la un hotel de 2 stele, fără servicii de masă, ajunge la 80 lei persoană/noapte (minim 3 nopți de cazare), iar la un hotel de 3 stele, cu regim all inclusive, tariful este de 237 de lei persoană/noapte (minim 3 nopți de cazare).

În Eforie Sud, cazarea la un hotel de 3 stele, fără servicii de masă, este de 80 lei/persoană/noapte (minim 3 nopți de cazare).

În Olimp este de de 140 lei persoană/noapte (minim 5 nopți de cazare).

În Neptun este de 87 lei persoană/noapte (minim 5 nopți de cazare).



Cu mic dejun inclus, la un hotel de 3 stele, tariful este de 172 de lei/persoană/noapte (minim 2 nopți de cazare) în Jupiter și de 126 lei persoană/noapte (minim 4 nopți de cazare) în Venus.