26.7 C
Craiova
duminică, 24 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCe mașini au fost cel mai afectate de suspendarea programului Rabla

Ce mașini au fost cel mai afectate de suspendarea programului Rabla

De Valentin TUDOR

Piața mașinilor full-electrice din România a scăzut cu peste 40% în primele șapte luni ale anului, deși pe plan local s-au lansat multe modele noi și mai accesibile, inclusiv noutățile mărcilor chineze, scrie hotnews.ro 

În România, înmatriculările de mașini full-electrice noi au scăzut cu 44% în prima parte a anului și doar Croația a avut o scădere procentuală mai mare, dintre toate statele UE, conform datelor  ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).

Câte mașini electrice noi s-au înmatriculat în România în perioada 2014-2024 (date ACEA):

    2014: 7

    2015: 24

    2016: 74

    2017: 188

    2018: 605

2019: 1.506

    2020: 2.837

    2021: 6.342

    2022: 11.638

    2023: 14.438

2024: 9.795

Top zece mărci de full-electrice în primele șapte luni din 2025, înmatriculări mașini noi, date APIA

    Dacia – 1160

    Tesla – 423

    Hyundai – 257

    Renault – 234

    Ford – 231

    Volkswagen – 217

    Mercedes-Benz – 182

    BMW – 160

    Leapmotor – 142

    Volvo – 115

Articolul integral AICI

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA