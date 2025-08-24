Ce mașini au fost cel mai afectate de suspendarea programului Rabla

Piața mașinilor full-electrice din România a scăzut cu peste 40% în primele șapte luni ale anului, deși pe plan local s-au lansat multe modele noi și mai accesibile, inclusiv noutățile mărcilor chineze, scrie hotnews.ro
În România, înmatriculările de mașini full-electrice noi au scăzut cu 44% în prima parte a anului și doar Croația a avut o scădere procentuală mai mare, dintre toate statele UE, conform datelor ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).
Câte mașini electrice noi s-au înmatriculat în România în perioada 2014-2024 (date ACEA):
2014: 7
2015: 24
2016: 74
2017: 188
2018: 605
2019: 1.506
2020: 2.837
2021: 6.342
2022: 11.638
2023: 14.438
2024: 9.795
Top zece mărci de full-electrice în primele șapte luni din 2025, înmatriculări mașini noi, date APIA
Dacia – 1160
Tesla – 423
Hyundai – 257
Renault – 234
Ford – 231
Volkswagen – 217
Mercedes-Benz – 182
BMW – 160
Leapmotor – 142
Volvo – 115
