Ce mașini au fost cel mai afectate de suspendarea programului Rabla

Piața mașinilor full-electrice din România a scăzut cu peste 40% în primele șapte luni ale anului, deși pe plan local s-au lansat multe modele noi și mai accesibile, inclusiv noutățile mărcilor chineze, scrie hotnews.ro

În România, înmatriculările de mașini full-electrice noi au scăzut cu 44% în prima parte a anului și doar Croația a avut o scădere procentuală mai mare, dintre toate statele UE, conform datelor ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).

Câte mașini electrice noi s-au înmatriculat în România în perioada 2014-2024 (date ACEA):

2014: 7

2015: 24

2016: 74

2017: 188

2018: 605

2019: 1.506

2020: 2.837

2021: 6.342

2022: 11.638

2023: 14.438

2024: 9.795

Top zece mărci de full-electrice în primele șapte luni din 2025, înmatriculări mașini noi, date APIA

Dacia – 1160

Tesla – 423

Hyundai – 257

Renault – 234

Ford – 231

Volkswagen – 217

Mercedes-Benz – 182

BMW – 160

Leapmotor – 142

Volvo – 115

